‘Avatar: Fogo e cinzas’ vence efeitos visuais e supera ‘F1: O filme’ no Oscar

O filme Avatar: Fogo e cinzas foi o grande vencedor da categoria melhores efeitos visuais na cerimônia do Oscar, consolidando seu destaque entre as produções com maior investimento em tecnologia e inovação visual.

A produção superou concorrentes como F1: O filme, Jurassic World: Recomeço, O Ônibus Perdido e Pecadores, que também apresentaram propostas marcantes no uso de efeitos digitais.

A categoria reconhece trabalhos que utilizam recursos tecnológicos para criar ambientes, personagens e sequências que ampliam a experiência visual do público. Nesse contexto, Avatar: Fogo e cinzas se destacou pelo nível de detalhamento e pela integração entre efeitos digitais e narrativa.

Com a vitória, o longa reforça a tradição da franquia em se destacar tecnicamente, sendo reconhecida pela Academia como referência no uso de efeitos visuais dentro da indústria cinematográfica.

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