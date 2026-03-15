16/03/2026
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‘Avatar: Fogo e cinzas’ vence efeitos visuais e supera ‘F1: O filme’ no Oscar

Produção se destaca na categoria técnica ao superar concorrentes com propostas visuais distintas

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'Avatar: Fogo e cinzas' vence efeitos visuais e supera 'F1: O filme' no Oscar
'Avatar: Fogo e cinzas' vence efeitos visuais no Oscar/ Foto: Reprodução

O filme Avatar: Fogo e cinzas foi o grande vencedor da categoria melhores efeitos visuais na cerimônia do Oscar, consolidando seu destaque entre as produções com maior investimento em tecnologia e inovação visual.

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A produção superou concorrentes como F1: O filme, Jurassic World: Recomeço, O Ônibus Perdido e Pecadores, que também apresentaram propostas marcantes no uso de efeitos digitais.

'Avatar: Fogo e cinzas' vence efeitos visuais e supera 'F1: O filme' no Oscar

‘Avatar: Fogo e cinzas’ vence efeitos visuais no Oscar/ Foto: Reprodução

A categoria reconhece trabalhos que utilizam recursos tecnológicos para criar ambientes, personagens e sequências que ampliam a experiência visual do público. Nesse contexto, Avatar: Fogo e cinzas se destacou pelo nível de detalhamento e pela integração entre efeitos digitais e narrativa.

'Avatar: Fogo e cinzas' vence efeitos visuais e supera 'F1: O filme' no Oscar

‘Avatar: Fogo e cinzas’ vence efeitos visuais no Oscar/ Foto: Reprodução

Com a vitória, o longa reforça a tradição da franquia em se destacar tecnicamente, sendo reconhecida pela Academia como referência no uso de efeitos visuais dentro da indústria cinematográfica.

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