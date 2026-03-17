Banco de Brasília cancela assembleia após decisão judicial e adia discussão sobre estrutura de capital

O Banco de Brasília anunciou, nesta terça-feira (17), o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária que estava prevista para ocorrer nos próximos dias.
De acordo com comunicado enviado aos acionistas e ao mercado, a decisão foi tomada em caráter prudencial após a superveniência de uma decisão judicial liminar relacionada ao tema que seria discutido na reunião.
A instituição informou que a medida visa garantir maior segurança jurídica e regulatória, além de permitir o aprofundamento das análises institucionais e técnicas antes de submeter novamente a matéria à deliberação.
LEIA TAMBÉM:
Candidato à Presidência do Peru morre em acidente de trânsito durante campanha eleitoral
Professores convocados pela Educação no Acre têm prazo até 23 de março para entregar documentos
Vídeo destaca sabores do Acre e viraliza nas redes ao mostrar o que o estado tem de bom
O banco também destacou que segue realizando estudos voltados à estruturação de sua base de capital, incluindo avaliações econômico-financeiras de ativos e alternativas envolvendo fluxos de recebíveis vinculados ao Distrito Federal.
Segundo o BRB, essas análises podem impactar diretamente a modelagem da operação que seria apresentada na assembleia, o que reforçou a necessidade de adiamento.
A instituição acrescentou que a decisão busca assegurar que qualquer proposta futura esteja alinhada às melhores práticas de governança corporativa e às normas aplicáveis ao mercado financeiro.
O banco reiterou que as tratativas para fortalecimento da estrutura de capital continuam em andamento e serão conduzidas de forma técnica e responsável. Uma nova data para a assembleia deverá ser definida e comunicada posteriormente aos acionistas.