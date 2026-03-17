Banco de Brasília cancela assembleia após decisão judicial e adia discussão sobre estrutura de capital

O Banco de Brasília anunciou, nesta terça-feira (17), o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária que estava prevista para ocorrer nos próximos dias.

De acordo com comunicado enviado aos acionistas e ao mercado, a decisão foi tomada em caráter prudencial após a superveniência de uma decisão judicial liminar relacionada ao tema que seria discutido na reunião.

A instituição informou que a medida visa garantir maior segurança jurídica e regulatória, além de permitir o aprofundamento das análises institucionais e técnicas antes de submeter novamente a matéria à deliberação.

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O banco também destacou que segue realizando estudos voltados à estruturação de sua base de capital, incluindo avaliações econômico-financeiras de ativos e alternativas envolvendo fluxos de recebíveis vinculados ao Distrito Federal.

Segundo o BRB, essas análises podem impactar diretamente a modelagem da operação que seria apresentada na assembleia, o que reforçou a necessidade de adiamento.

A instituição acrescentou que a decisão busca assegurar que qualquer proposta futura esteja alinhada às melhores práticas de governança corporativa e às normas aplicáveis ao mercado financeiro.

O banco reiterou que as tratativas para fortalecimento da estrutura de capital continuam em andamento e serão conduzidas de forma técnica e responsável. Uma nova data para a assembleia deverá ser definida e comunicada posteriormente aos acionistas.