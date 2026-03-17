18/03/2026
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Bastidores de trend dos drones viralizam ao mostrar criatividade com celular e madeira

Grupo improvisa “efeito drone” com trabalho em equipe e gravação manual que impressiona nas redes

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Bastidores de trend dos drones viralizam ao mostrar criatividade com celular e madeira
Vídeo revela como amigos usam cooperação e criatividade para simular imagens aéreas sem tecnologia/ Foto: Instagram

Os bastidores de uma trend que simula imagens de drone têm chamado atenção nas redes sociais ao revelar uma solução simples e criativa para produzir vídeos impactantes.

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Em vez de equipamentos sofisticados, um grupo de amigos utilizou apenas um celular, um pedaço de madeira e muita coordenação para dar vida ao efeito visual. A técnica consiste em simular o movimento contínuo de uma câmera aérea por meio de uma gravação em sequência.

Bastidores de trend dos drones viralizam ao mostrar criatividade com celular e madeira

Vídeo revela como amigos usam cooperação e criatividade para simular imagens aéreas sem tecnologia/ Foto: Instagram

No vídeo, um dos participantes inicia a filmagem e avança até onde consegue, enquanto outro aguarda em um ponto mais alto, sobre a laje de uma casa. No momento certo, o segundo integrante recebe o pedaço de madeira com o celular acoplado e dá continuidade à gravação, criando a impressão de um único movimento fluido.

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O resultado final surpreende pela naturalidade e pelo efeito visual, que lembra imagens captadas por drones profissionais. Internautas destacaram a criatividade do grupo e a forma como o trabalho em equipe foi essencial para a execução da ideia.

Bastidores de trend dos drones viralizam ao mostrar criatividade com celular e madeira

Vídeo revela como amigos usam cooperação e criatividade para simular imagens aéreas sem tecnologia/ Foto: Instagram

A trend reforça como soluções simples e colaboração podem substituir equipamentos caros, ampliando as possibilidades de produção de conteúdo com recursos acessíveis.

Veja o vídeo: 

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