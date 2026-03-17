Um intenso fenômeno luminoso chamou a atenção de moradores no nordeste dos Estados Unidos na manhã desta terça-feira (17). Uma “bola de fogo” cruzou o céu da região, provocando espanto e ampla repercussão nas redes sociais.
Diversas pessoas relataram ter visto um forte clarão e, em alguns casos, ouviram um estrondo logo após a passagem do objeto luminoso.
De acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration, o fenômeno foi causado por um meteoro que entrou na atmosfera terrestre e se desintegrou ainda no ar, caracterizando um bólido. O evento foi registrado por satélites da agência, utilizados para monitoramento climático.
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O National Weather Service também confirmou a ocorrência. Um funcionário do órgão conseguiu registrar em vídeo o momento da passagem do meteoro na cidade de Pittsburgh.
A detecção do clarão foi possível com o uso do equipamento Geostationary Lightning Mapper, instalado no satélite GOES-19. Embora seja voltado à identificação de relâmpagos, o sistema também consegue captar explosões luminosas intensas, como as provocadas por meteoros.
Relatos de moradores em cidades como Cleveland e Pittsburgh reforçam a intensidade do fenômeno. Especialistas explicam que a explosão de meteoros pode gerar ondas de choque, o que justifica o barulho ouvido em algumas localidades.