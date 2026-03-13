Bombeiros controlam incêndio em carro em via de Rio Branco; ocorrência deixa apenas danos materiais

O incêndio que destruiu um carro modelo Ford Fiesta branco na Rua Leblon, em Rio Branco, na tarde desta sexta-feira (13), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. De acordo com informações de testemunhas, os militares chegaram ao local aproximadamente 15 minutos após o início do fogo e conseguiram controlar as chamas.

O veículo foi tomado pelo incêndio em plena via pública, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região. A Rua Leblon é considerada uma das mais movimentadas da área por ligar bairros como Floresta e Ivete Vargas.

Transeuntes registraram em vídeo o momento em que o automóvel era consumido pelas chamas no meio da rua. Durante o incêndio, também foram ouvidas pequenas explosões, possivelmente provocadas pelo calor atingindo componentes do próprio veículo.

Quando chegaram ao local, os bombeiros iniciaram rapidamente o combate ao fogo e conseguiram conter o incêndio antes que ele se espalhasse; não havia veículos próximos.

Apesar do susto e da intensidade das chamas, não houve registro de feridos. A ocorrência resultou apenas em danos materiais, com perda quase total do automóvel.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.