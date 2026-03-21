21/03/2026
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Brasil lança nova camisa amarela para a Copa do Mundo 2026

Tradição preservada: nova camisa amarela da Seleção aposta em visual limpo e clássico para a disputa da Copa do Mundo

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Brasil lança nova camisa amarela para a Copa do Mundo 2026
Vinícius Júnior é um dos protagonistas da campanha "Alegria que Apavora" para o lançamento do novo uniforme: Foto: Reprodução

A Seleção Brasileira de Futebol apresentou, neste sábado (21), a nova camisa amarela que será utilizada na Copa do Mundo de 2026. Desenvolvido em parceria com a Nike, o uniforme principal mantém a tradição cromática da equipe e chega ao público acompanhado da campanha publicitária intitulada “Alegria que Apavora”.

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A divulgação oficial contou com a participação de atletas que representam diferentes gerações e momentos da equipe atual, como Vinícius Júnior, Estevão, Lucas Paquetá e Richarlison. Um detalhe que chamou a atenção dos torcedores foi o fato de Paquetá e Richarlison figurarem no lançamento, embora não tenham sido convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos desta Data Fifa.

Brasil lança nova camisa amarela para a Copa do Mundo 2026

A nova camisa amarela mantém o escudo da CBF e o logotipo da Nike em um design que remete aos modelos clássicos/ Foto: Reprodução

Design e Disponibilidade

Diferente do uniforme reserva azul, que traz o logotipo da marca Jordan, a camisa principal aposta em um visual estritamente clássico. O modelo exibe apenas o escudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o símbolo da Nike, sem elementos gráficos disruptivos. A nova peça estará disponível para venda ao público a partir de segunda-feira (23), às 9h.

Calendário de Preparação

Dentro de campo, a Seleção Brasileira inicia uma sequência decisiva de compromissos antes do Mundial. Ainda em março, o Brasil enfrenta a França no dia 26 e a Croácia no dia 31. Na reta final de preparação, a equipe encara o Panamá no Maracanã, em 31 de maio, e o Egito, em 6 de junho, nos Estados Unidos.

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Na fase de grupos da Copa do Mundo, o Brasil integra o Grupo C. A caminhada em busca do título terá como adversários as seleções do Marrocos, Haiti e Escócia.

Veja o vídeo: 

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