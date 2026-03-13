14/03/2026
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Brasil rejeita proposta dos EUA para receber presos estrangeiros em presídios nacionais

Medida foi discutida em plano de cooperação contra crime

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Brasil rejeita proposta dos EUA para receber presos estrangeiros
Brasil rejeita proposta dos EUA para receber presos estrangeiros/Foto: Reprodução

O governo brasileiro rejeitou a proposta apresentada pelos Estados Unidos para que o Brasil recebesse em seus presídios estrangeiros capturados em território norte-americano. A decisão foi confirmada nesta sexta-feira (13) durante tratativas entre os dois países.

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A sugestão teria surgido no contexto das negociações envolvendo um plano de cooperação entre Brasil e Estados Unidos voltado ao combate ao crime organizado.

De acordo com informações divulgadas por autoridades, a proposta previa que estrangeiros presos nos Estados Unidos pudessem ser transferidos para unidades prisionais brasileiras.

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O governo brasileiro comunicou oficialmente a recusa da proposta ao governo norte-americano durante as discussões sobre o acordo de cooperação.

Ainda segundo as informações divulgadas, a medida foi analisada no âmbito das negociações bilaterais sobre estratégias de enfrentamento ao crime organizado e a atuação de organizações criminosas internacionais.

Até o momento, autoridades brasileiras não detalharam os motivos específicos da recusa, mas a decisão indica que a possibilidade de transferência de presos estrangeiros para o sistema penitenciário brasileiro não será adotada dentro do acordo em discussão.

Globo News

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