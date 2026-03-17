18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot detalha flagrante com chefe em show do Coldplay e revela que ex estava no estádio
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

CAF tira título de Senegal e entrega taça ao Marrocos após decisão por abandono de campo

Entidade aplica regulamento após saída de jogadores e muda resultado da final da competição

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
CAF tira título de Senegal e entrega taça ao Marrocos após decisão por abandono de campo
Decisão gera repercussão internacional e é classificada como escândalo por veículos esportivos/ Foto: Reprodução

A Confederação Africana de Futebol decidiu retirar o título da Copa Africana de Nações da seleção de Senegal e concedê-lo ao Marrocos. A mudança foi oficializada nesta terça-feira (17) e gerou forte repercussão internacional.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Veículos da imprensa esportiva classificaram a decisão como controversa. O jornal espanhol Diário AS destacou o caso como um “escândalo global”, enquanto o britânico The Sun apontou surpresa com a alteração do resultado meses após a final.

A decisão da entidade africana foi baseada em regras do regulamento da competição, que tratam da saída de equipes de campo sem autorização da arbitragem.

O episódio que motivou a punição ocorreu nos acréscimos do segundo tempo da final, quando a arbitragem marcou um pênalti a favor do Marrocos. Jogadores de Senegal deixaram o campo em protesto e se dirigiram ao vestiário.

LEIA TAMBÉM: 

Morre Judy Pace, atriz de “Glória e Derrota” e ícone do cinema Blaxploitation

Setor de serviços do Acre inicia 2026 com forte queda e contraria crescimento nacional

Acre registra índice de inadimplência abaixo da média nacional e se destaca na Região Norte

Apesar de parte da equipe ter retornado ao gramado após intervenção de lideranças do elenco, o jogo foi retomado e Senegal acabou vencendo por 1 a 0 na prorrogação, chegando a comemorar o título ainda no estádio.

No entanto, conforme os artigos do regulamento da competição, a saída de campo sem autorização caracteriza abandono de partida. A regra prevê derrota automática por 3 a 0 para a equipe infratora.

Após recurso apresentado pela federação marroquina, a CAF analisou o caso e decidiu aplicar a punição, alterando oficialmente o resultado da final e transferindo o título ao Marrocos.

Nota na íntegra:

“O Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu, em aplicação do artigo 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações (CAN), declarar a seleção nacional do Senegal derrotada por W.O. na final da Copa Africana de Nações TotalEnergies CAF Marrocos 2025 (“a Partida”), sendo o resultado ratificado com um placar de 3 a 0 a favor da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF). Em reunião realizada hoje, o Comitê de Apelações da CAF decidiu, após recurso apresentado pela Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) referente à aplicação dos artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações, o seguinte”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.