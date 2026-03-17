CAF tira título de Senegal e entrega taça ao Marrocos após decisão por abandono de campo

A Confederação Africana de Futebol decidiu retirar o título da Copa Africana de Nações da seleção de Senegal e concedê-lo ao Marrocos. A mudança foi oficializada nesta terça-feira (17) e gerou forte repercussão internacional.

Veículos da imprensa esportiva classificaram a decisão como controversa. O jornal espanhol Diário AS destacou o caso como um “escândalo global”, enquanto o britânico The Sun apontou surpresa com a alteração do resultado meses após a final.

A decisão da entidade africana foi baseada em regras do regulamento da competição, que tratam da saída de equipes de campo sem autorização da arbitragem.

O episódio que motivou a punição ocorreu nos acréscimos do segundo tempo da final, quando a arbitragem marcou um pênalti a favor do Marrocos. Jogadores de Senegal deixaram o campo em protesto e se dirigiram ao vestiário.

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Apesar de parte da equipe ter retornado ao gramado após intervenção de lideranças do elenco, o jogo foi retomado e Senegal acabou vencendo por 1 a 0 na prorrogação, chegando a comemorar o título ainda no estádio.

No entanto, conforme os artigos do regulamento da competição, a saída de campo sem autorização caracteriza abandono de partida. A regra prevê derrota automática por 3 a 0 para a equipe infratora.

Após recurso apresentado pela federação marroquina, a CAF analisou o caso e decidiu aplicar a punição, alterando oficialmente o resultado da final e transferindo o título ao Marrocos.

Nota na íntegra: