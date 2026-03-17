CAF tira título de Senegal e entrega taça ao Marrocos após decisão por abandono de campo

A Confederação Africana de Futebol decidiu retirar o título da Copa Africana de Nações da seleção de Senegal e concedê-lo ao Marrocos. A mudança foi oficializada nesta terça-feira (17) e gerou forte repercussão internacional.
Veículos da imprensa esportiva classificaram a decisão como controversa. O jornal espanhol Diário AS destacou o caso como um “escândalo global”, enquanto o britânico The Sun apontou surpresa com a alteração do resultado meses após a final.
A decisão da entidade africana foi baseada em regras do regulamento da competição, que tratam da saída de equipes de campo sem autorização da arbitragem.
O episódio que motivou a punição ocorreu nos acréscimos do segundo tempo da final, quando a arbitragem marcou um pênalti a favor do Marrocos. Jogadores de Senegal deixaram o campo em protesto e se dirigiram ao vestiário.
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Apesar de parte da equipe ter retornado ao gramado após intervenção de lideranças do elenco, o jogo foi retomado e Senegal acabou vencendo por 1 a 0 na prorrogação, chegando a comemorar o título ainda no estádio.
No entanto, conforme os artigos do regulamento da competição, a saída de campo sem autorização caracteriza abandono de partida. A regra prevê derrota automática por 3 a 0 para a equipe infratora.
Após recurso apresentado pela federação marroquina, a CAF analisou o caso e decidiu aplicar a punição, alterando oficialmente o resultado da final e transferindo o título ao Marrocos.
Nota na íntegra:
“O Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu, em aplicação do artigo 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações (CAN), declarar a seleção nacional do Senegal derrotada por W.O. na final da Copa Africana de Nações TotalEnergies CAF Marrocos 2025 (“a Partida”), sendo o resultado ratificado com um placar de 3 a 0 a favor da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF). Em reunião realizada hoje, o Comitê de Apelações da CAF decidiu, após recurso apresentado pela Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) referente à aplicação dos artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações, o seguinte”.