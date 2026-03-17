18/03/2026
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Calendário do abono salarial PIS/Pasep 2026 já está em vigor com pagamentos até agosto

Benefício é liberado conforme mês de nascimento e pode ser sacado até dezembro

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Calendário do abono salarial PIS/Pasep 2026 já está em vigor com pagamentos até agosto
Trabalhadores podem consultar valores e datas do PIS/Pasep por aplicativos e canais oficiais/ Foto: Reprodução

O calendário do abono salarial PIS/Pasep 2026 já está em vigor e segue cronograma definido pelo Codefat. Os pagamentos começaram em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto.

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Os depósitos são realizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é liberado pelo Banco do Brasil.

A consulta para saber se há direito ao benefício, além de verificar valores e datas, está disponível desde 5 de fevereiro. O acesso pode ser feito pela Carteira de Trabalho Digital, pelo portal Emprega Brasil ou pelo telefone 158.

Em março, o pagamento para nascidos em janeiro já foi liberado, enquanto os trabalhadores nascidos em fevereiro começaram a receber no dia 15. Os demais seguem calendário escalonado até agosto.

Confira o cronograma:

  • Nascidos em janeiro: 15/02

  • Nascidos em fevereiro: 15/03

  • Nascidos em março e abril: 15/04

  • Nascidos em maio e junho: 15/05

  • Nascidos em julho e agosto: 15/06

  • Nascidos em setembro e outubro: 15/07

  • Nascidos em novembro e dezembro: 15/08

O prazo final para saque do benefício vai até 30 de dezembro de 2026.

Têm direito ao abono os trabalhadores que atuaram com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024, com remuneração média de até dois salários mínimos mensais. Também é necessário estar inscrito no programa há, no mínimo, cinco anos.

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