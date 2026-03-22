Calor causa queda de pressão em Marina Silva durante evento oficial

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, precisou de atendimento médico emergencial durante o cumprimento de uma agenda oficial em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O incidente ocorreu após a ministra apresentar um aumento súbito na pressão arterial, acompanhado de fortes enjoos, o que exigiu a intervenção de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a equipe médica que acompanha a Presidência da República, o mal-estar foi atribuído às condições climáticas extremas da região, marcadas por um forte calor e um ambiente excessivamente abafado no local do evento. Apesar do susto inicial, Marina Silva demonstrou rápida recuperação e, demonstrando resiliência, conseguiu cumprir seu compromisso e discursar ao lado de importantes líderes mundiais presentes.

Monitoramento e Quadro Clínico

No momento, a ministra segue assistida de perto pela junta médica presidencial e passa bem. Ela não precisou de internação e mantém sua rotina sob observação preventiva. Os médicos reforçaram a necessidade de hidratação e cuidados redobrados diante das ondas de calor que atingem diversas regiões do país.

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Outro Caso na Esplanada

O episódio envolvendo Marina Silva coincidiu com a notícia da internação de outra colega de ministério. Sonia Guajajara, titular da pasta dos Povos Indígenas, precisou ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo. Guajajara deu entrada na unidade de saúde com suspeita de um quadro infeccioso e permanece sob observação constante da equipe hospitalar.