22/03/2026
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Amigos flagram sucuri gigante descansando às margens de rio

Registro impressionante: grupo de amigos em embarcação filma sucuri gigante imóvel em barranco de rio

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Sucuri gigante descansando é flagrada por amigos em margem de rio
A sucuri foi avistada pelo grupo de amigos enquanto a embarcação navegava calmamente pelas águas do rio/ Foto: Instagram

Um vídeo que circula nas redes sociais neste final de semana tem impressionado internautas pelo tamanho de um animal selvagem flagrado em seu habitat natural. As imagens mostram uma sucuri de grandes dimensões descansando tranquilamente às margens de um rio, enquanto um grupo de amigos se aproxima em uma pequena embarcação.

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O flagrante ocorreu durante um passeio fluvial, quando os ocupantes do barco notaram a presença da serpente imóvel sobre o barranco. Surpresos com o comprimento e a espessura do animal, os amigos decidiram registrar o momento, mantendo uma distância considerada segura para evitar qualquer incidente.

Sucuri gigante descansando é flagrada por amigos em margem de rio

O animal, de proporções que chamaram a atenção, estava em um momento de descanso sobre a vegetação da margem/ Foto: Instagram

Comportamento do Animal

Nas imagens, é possível ouvir a reação de espanto do grupo diante da imponência do réptil. A sucuri, conhecida por ser uma das maiores serpentes do mundo, parecia estar em um processo de termorregulação ou digestão, comportamentos comuns da espécie que exigem que o animal permaneça parado por longos períodos sob o sol ou em áreas de margem.

Sucuri gigante descansando é flagrada por amigos em margem de rio

Especialistas recomendam manter distância e não incomodar animais silvestres ao realizar flagrantes desse tipo na natureza/ Foto: Instagram

Apesar do susto e da admiração dos presentes, o animal não demonstrou comportamento agressivo e permaneceu em seu local de descanso até o fim da gravação.

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Recomendações Ambientais

Especialistas em fauna silvestre reiteram que, ao avistar animais desse porte em rios ou florestas, o ideal é não se aproximar demasiadamente, não tentar tocar o animal e jamais oferecer alimentos ou agredi-los. O registro visual deve ser feito com cautela para garantir a segurança dos seres humanos e o bem-estar da fauna local, preservando o equilíbrio do ecossistema.

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