Calor e pancadas de chuva devem marcar o fim de semana no Acre, prevê Davi Friale

O fim de semana no Acre deve ser típico do clima amazônico: calor, sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva, principalmente durante a tarde e a noite. A previsão é do pesquisador climático Davi Friale, divulgada no portal O Tempo Aqui.

De acordo com Friale, a combinação entre altas temperaturas e elevada umidade do ar deve favorecer a formação de nuvens carregadas em várias áreas do estado. “O tempo segue quente e abafado, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser passageiras, mas às vezes intensas e acompanhadas de trovoadas”, aponta o pesquisador.

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A previsão vale para grande parte do Acre, incluindo a capital Rio Branco, onde o calor deve predominar durante o dia. Segundo Friale, mesmo com a possibilidade de chuva, o sol deve aparecer em vários momentos. “Apesar das pancadas de chuva, o sol aparece em vários períodos do dia e as temperaturas seguem elevadas, mantendo a sensação de abafamento”, explica.

O pesquisador destaca ainda que as chuvas devem ocorrer de forma irregular, atingindo algumas localidades enquanto outras permanecem apenas com céu parcialmente nublado.

“São chuvas típicas da região amazônica, localizadas e rápidas, podendo ocorrer em alguns bairros ou municípios enquanto em outros não chove”, acrescenta.

Em alguns momentos, as pancadas mais fortes podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, fenômeno comum nessa época do ano.