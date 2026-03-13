13/03/2026
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Calor e pancadas de chuva devem marcar o fim de semana no Acre, prevê Davi Friale

Pesquisador aponta dias abafados, com sol entre nuvens e possibilidade de temporais isolados em várias regiões

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Inmet emite alerta de chuvas intensas no Acre
De acordo com Friale, a combinação entre altas temperaturas e elevada umidade do ar deve favorecer a formação de nuvens carregadas em várias áreas do estado. —Foto: Juan Diaz, ContilNet

O fim de semana no Acre deve ser típico do clima amazônico: calor, sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva, principalmente durante a tarde e a noite. A previsão é do pesquisador climático Davi Friale, divulgada no portal O Tempo Aqui.

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De acordo com Friale, a combinação entre altas temperaturas e elevada umidade do ar deve favorecer a formação de nuvens carregadas em várias áreas do estado. “O tempo segue quente e abafado, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser passageiras, mas às vezes intensas e acompanhadas de trovoadas”, aponta o pesquisador.

LEIA TAMBÉM: Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Acre; ventos podem chegar a 60 km/h

A previsão vale para grande parte do Acre, incluindo a capital Rio Branco, onde o calor deve predominar durante o dia. Segundo Friale, mesmo com a possibilidade de chuva, o sol deve aparecer em vários momentos. “Apesar das pancadas de chuva, o sol aparece em vários períodos do dia e as temperaturas seguem elevadas, mantendo a sensação de abafamento”, explica.

O pesquisador destaca ainda que as chuvas devem ocorrer de forma irregular, atingindo algumas localidades enquanto outras permanecem apenas com céu parcialmente nublado.

“São chuvas típicas da região amazônica, localizadas e rápidas, podendo ocorrer em alguns bairros ou municípios enquanto em outros não chove”, acrescenta.

Em alguns momentos, as pancadas mais fortes podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, fenômeno comum nessa época do ano.

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