09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Campanha busca cachorro doador de sangue para salvar cadela em Rio Branco

Animal precisa de transfusão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Campanha busca cachorro doador de sangue para salvar cadela
Campanha busca cachorro doador de sangue para salvar cadela/Foto: Reprodução

Uma campanha nas redes sociais mobiliza moradores de Rio Branco em busca de um cachorro doador de sangue para ajudar a cadela Lola, que pode precisar de uma transfusão sanguínea emergencial nos próximos dias.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com o pedido divulgado nas redes, o animal doador precisa ter mais de 25 quilos, estar saudável e com as vacinas em dia. O objetivo é encontrar um cão apto para realizar exames e, caso necessário, realizar a doação de sangue.

LEIA TAMBÉM: Jornalista acreana mobiliza campanha para salvar gato intoxicado

Segundo a publicação, assim que um possível doador for encontrado, ele deverá ser levado até a unidade veterinária indicada para a realização de um hemograma, exame que avalia se o animal está apto para a doação. Os responsáveis pela campanha destacam que o exame não terá custos para o tutor do cão.

A mobilização busca garantir que tudo esteja preparado caso Lola precise passar por uma transfusão sanguínea de emergência.

Pessoas que tenham um cachorro com os requisitos necessários e desejem ajudar podem entrar em contato pelo telefone (68) 99215-9173 ou procurar @ramonsousaac nas redes sociais para mais informações.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.