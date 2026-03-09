Campanha busca cachorro doador de sangue para salvar cadela em Rio Branco

Uma campanha nas redes sociais mobiliza moradores de Rio Branco em busca de um cachorro doador de sangue para ajudar a cadela Lola, que pode precisar de uma transfusão sanguínea emergencial nos próximos dias.

De acordo com o pedido divulgado nas redes, o animal doador precisa ter mais de 25 quilos, estar saudável e com as vacinas em dia. O objetivo é encontrar um cão apto para realizar exames e, caso necessário, realizar a doação de sangue.

Segundo a publicação, assim que um possível doador for encontrado, ele deverá ser levado até a unidade veterinária indicada para a realização de um hemograma, exame que avalia se o animal está apto para a doação. Os responsáveis pela campanha destacam que o exame não terá custos para o tutor do cão.

A mobilização busca garantir que tudo esteja preparado caso Lola precise passar por uma transfusão sanguínea de emergência.

Pessoas que tenham um cachorro com os requisitos necessários e desejem ajudar podem entrar em contato pelo telefone (68) 99215-9173 ou procurar @ramonsousaac nas redes sociais para mais informações.