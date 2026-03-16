16/03/2026
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Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos finais antes da Copa do Mundo

Técnico anuncia lista nesta segunda-feira, 16, visando os confrontos contra França e Croácia

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Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos finais antes da Copa do Mundo
Convocação ocorre às 15h30 na sede da CBF/ Foto: Reprodução

O técnico Carlo Ancelotti realiza nesta segunda-feira (16/3), às 15h30 (horário de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026. O anúncio será feito na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e transmitido ao vivo pela CBF TV e pela CNN.

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A lista de jogadores chamada servirá para os amistosos contra a França, no dia 26 de março, em Boston, e contra a Croácia, no dia 31 de março, em Orlando. Estas partidas serão os últimos testes do treinador antes de definir a convocação final para o Mundial, prevista para 19 de maio.

O técnico Carlo Ancelotti realiza nesta segunda-feira (16/3), às 15h30 (horário de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026. O anúncio será feito na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e transmitido ao vivo pela CBF TV e pela CNN. A lista de jogadores chamada servirá para os amistosos contra a França, no dia 26 de março, em Boston, e contra a Croácia, no dia 31 de março, em Orlando. Estas partidas serão os últimos testes do treinador antes de definir a convocação final para o Mundial, prevista para 19 de maio. Os amistosos terão caráter estratégico, permitindo a Ancelotti observar ajustes táticos, entrosamento e o desempenho dos atletas que disputarão a Copa do Mundo. A expectativa é de que a convocação inclua tanto nomes experientes quanto jovens talentos que vêm se destacando na temporada internacional e nacional. A CBF reforça que a lista completa de jogadores será divulgada oficialmente apenas no horário marcado, mas a cobertura ao vivo promete revelar detalhes sobre escolhas e possíveis surpresas na equipe brasileira.

Convocação ocorre às 15h30 na sede da CBF/ Foto: Reprodução

Os amistosos terão caráter estratégico, permitindo a Ancelotti observar ajustes táticos, entrosamento e o desempenho dos atletas que disputarão a Copa do Mundo. A expectativa é de que a convocação inclua tanto nomes experientes quanto jovens talentos que vêm se destacando na temporada internacional e nacional.

A CBF reforça que a lista completa de jogadores será divulgada oficialmente apenas no horário marcado, mas a cobertura ao vivo promete revelar detalhes sobre escolhas e possíveis surpresas na equipe brasileira.

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