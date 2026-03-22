22/03/2026
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Instituto Maria Matos leva ações sociais e esportivas para comunidade rural de Sena

A proposta foi incentivar a convivência comunitária e levar entretenimento a áreas mais afastadas do centro urbano

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Instituto Maria Matos leva ações sociais e esportivas para comunidade rural de Sena
Voltado principalmente para o público infantil, o evento contou com brincadeiras, dinâmicas recreativas e outras ações/ Foto: Cedida

O Instituto Maria Matos realizou, no último sábado (21), uma grande ação social na comunidade Campinas, situada às margens do Rio Iaco, na zona rural de Sena Madureira. A iniciativa reuniu moradores de diferentes localidades e foi marcada por atividades esportivas, culturais e momentos de lazer.

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Voltado principalmente para o público infantil, o evento contou com brincadeiras, dinâmicas recreativas e outras ações que proporcionaram um dia diferenciado para as famílias da região. A proposta foi incentivar a convivência comunitária e levar entretenimento a áreas mais afastadas do centro urbano. A presidente do instituto, Edigardina Matos, destacou a importância de promover esse tipo de ação nas comunidades ribeirinhas, reforçando o compromisso social da instituição. O trabalho também contou com o apoio de Jairo Cassiano, que auxiliou na organização e realização das atividades esportivas.

Instituto Maria Matos leva ações sociais e esportivas para comunidade rural de Sena

Moradores classificaram o evento como um verdadeiro sucesso, ressaltando o clima de união e alegria/ Foto: Cedida

Moradores classificaram o evento como um verdadeiro sucesso, ressaltando o clima de união e alegria que tomou conta da comunidade ao longo do dia. A ação também fortaleceu os laços entre os participantes e evidenciou a importância de iniciativas voltadas ao bem-estar social no interior do município.

Instituto Maria Matos leva ações sociais e esportivas para comunidade rural de Sena

O Instituto Maria Matos segue desenvolvendo projetos com foco em inclusão/ Foto: Cedida

O Instituto Maria Matos segue desenvolvendo projetos com foco em inclusão, cidadania e valorização das comunidades locais, levando ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

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