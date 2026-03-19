Criança indígena é resgatada de helicóptero após ferimento com faca no Acre

Uma operação marcada pela urgência e pelo difícil acesso mobilizou equipes de resgate no interior do Acre. Uma criança indígena de apenas 5 anos foi socorrida de helicóptero após sofrer um grave acidente com arma branca, que provocou um corte profundo no punho direito e resultou em fratura exposta.

O caso aconteceu na Aldeia Alto Bonito, localizada na Terra Indígena Jaminawa, às margens do Rio Envira, no município de Feijó. A vítima apresentava sangramento ativo, além de sinais preocupantes como palidez e cianose, o que indicava a necessidade de atendimento médico imediato.

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Diante da gravidade do quadro e das dificuldades de acesso à região, onde o deslocamento por via fluvial pode levar até três dias até a cidade, o resgate aéreo foi a única alternativa viável para garantir rapidez no atendimento.

A operação foi realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Segundo o comandante da missão, Alzerino de Fontes, o uso de aeronaves é essencial em ocorrências desse tipo.

“O emprego de aeronaves nessas regiões é fundamental. São locais remotos, onde o acesso é limitado, e a agilidade no atendimento pode fazer a diferença entre a vida e a morte”, destacou.

Após o resgate, a criança foi levada de helicóptero até Cruzeiro do Sul, onde recebeu atendimento hospitalar e foi submetida a procedimento cirúrgico.

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