Cruzeiro do Sul passa a integrar pesquisa da cesta básica e amplia análise econômica

A Secretaria de Estado de Planejamento passou a incluir Cruzeiro do Sul no monitoramento mensal do custo da cesta básica, ampliando o alcance das análises econômicas no estado. A medida incorpora dados do Vale do Juruá ao acompanhamento oficial do custo de vida.

Antes restrita a Rio Branco, a pesquisa agora contempla também o segundo maior município acreano, considerado estratégico em termos econômicos e populacionais. A ampliação permite uma visão mais abrangente sobre o poder de compra da população em diferentes regiões.

O levantamento segue os critérios do Decreto-Lei nº 399, que define os itens essenciais para a subsistência de um trabalhador adulto. São considerados produtos da cesta alimentar, de limpeza doméstica e de higiene pessoal.

Na primeira coleta realizada no município, o valor total da cesta básica foi de R$ 682,16. Os dados foram obtidos em fevereiro a partir de visitas a 30 estabelecimentos comerciais, entre mercados, açougues e panificadoras, distribuídos em diversos bairros. Esses pontos passam a integrar a base fixa da pesquisa, com atualização mensal dos preços.

Os resultados iniciais mostram que o custo da cesta em Cruzeiro do Sul é semelhante ao registrado na capital. No mesmo período, o valor apurado em Rio Branco foi de R$ 681,70, indicando diferença mínima entre os dois municípios.

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Apesar da proximidade no total, a composição dos custos apresenta variações. Na capital, os alimentos têm maior peso no valor final, enquanto em Cruzeiro do Sul os itens de limpeza e higiene apresentam preços mais elevados, equilibrando o resultado geral.

O estudo também aponta que o comprometimento do salário mínimo com a cesta básica gira em torno de 42,1% nas duas cidades. O tempo médio de trabalho necessário para adquirir os produtos também é semelhante, com leve variação entre os municípios.

Com a ampliação do monitoramento, o estado passa a contar com dados mais detalhados sobre diferenças regionais de preços, incluindo impactos logísticos e sazonais. A iniciativa contribui para o planejamento de políticas públicas mais alinhadas à realidade econômica das diversas regiões acreanas.