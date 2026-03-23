23/03/2026
ContilPop
Danilo Gentili marca presença em evento e movimenta público em Rondônia
Cantor Marrone se recupera de procedimento realizado no ânus
Ex-BBB Isabelle Nogueira exalta a Amazônia em nova trend de drones
Sertanejo Luan Pereira é surpreendido por invasão de fã em show
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB

Danilo Gentili marca presença em evento e movimenta público em Rondônia

O Circuito Tecnogame reúne inovação, jogos e grandes nomes do entretenimento nacional na capital rondoniense

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Danilo Gentili marca presença em evento e movimenta público em Rondônia
Danilo Gentili foi recebido por Fabrício Teixeira em sua chegada a Porto Velho, demonstrando tranquilidade e bom humor/ Foto: Reprodução

A capital rondoniense ganhou um agito especial com a chegada de um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro. O apresentador e comediante Danilo Gentili desembarcou em Porto Velho para participar do Circuito Tecnogame, um dos eventos mais aguardados da região, que une tecnologia, games e cultura pop.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Ao chegar, Gentili foi recepcionado por Fabrício Teixeira e demonstrou total acessibilidade. Conhecido pelo seu estilo irreverente e por vezes polêmico na frente das câmeras, o apresentador surpreendeu positivamente pela tranquilidade e espontaneidade no trato com quem o aguardava, conversando de maneira aberta e descontraída logo nos primeiros momentos de sua estadia.

Danilo Gentili marca presença em evento e movimenta público em Rondônia

Fãs lotaram o espaço do Circuito Tecnogame para acompanhar de perto a participação do apresentador do “The Noite”/ Foto: Reprodução

Sucesso de Público

A presença do titular do programa “The Noite” foi o ponto alto do festival. Assim que chegou ao local do evento, Danilo foi cercado por uma multidão de fãs que buscavam registrar o momento ao lado do ídolo. A participação do comediante reforçou o status do Circuito Tecnogame como um hub de entretenimento de peso nacional, capaz de atrair grandes personalidades para o estado.

Tecnologia e Entretenimento

O Circuito Tecnogame segue movimentando Porto Velho com uma programação rica que envolve competições de e-sports, inovações tecnológicas e painéis com influenciadores. A vinda de Danilo Gentili não apenas cumpriu a expectativa dos organizadores, mas também serviu para chancelar a importância de Rondônia na rota dos grandes eventos de tecnologia do país.

LEIA TAMBÉM:

Lontra “adota” morador da Amazônia e convive com grupo de cães

Amigos flagram sucuri gigante descansando às margens de rio

Acidente na Isaura Parente envolve família e motorista de aplicativo

Gentili deve seguir com sua participação no evento, interagindo com o universo gamer e compartilhando momentos de sua passagem pela cidade em suas redes sociais, o que projeta ainda mais a visibilidade do festival para milhões de seguidores.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.