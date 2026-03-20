Nesta sexta-feira (20), o Acre dá as boas-vindas ao outono de 2026. No entanto, para quem espera o frio, o meteorologista Davi Friale alerta: o primeiro dia da nova estação seguirá a risca o padrão amazônico, com muito calor, sol e chuvas passageiras. O fenômeno deve se repetir não apenas no Acre, mas também em Rondônia, Amazonas e nas planícies da Bolívia e do Peru.
Leste e Sul (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)
Nas microrregiões da capital e do Alto Acre, o outono começa com tempo quente, porém moderadamente ventilado. O sol deve predominar entre nuvens durante a maior parte do dia, mas não se descarta a ocorrência de chuvas rápidas em pontos isolados. A boa notícia é que a probabilidade de temporais ou chuvas fortes é considerada muito baixa. Um ponto de atenção é a umidade relativa do ar, que pode cair para 45% à tarde, exigindo hidratação constante.
Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)
No Vale do Juruá e na região central, o dia também será de mormaço. O vento sopra de forma fraca a calma, mas com rajadas moderadas vindo do quadrante norte. Assim como na capital, as chuvas devem ser pontuais e sem grandes riscos de ventos perigosos.
CONFIRA AS TEMPERATURAS PARA ESTA SEXTA (20/03):
|Municípios
|Mínima
|Máxima
|Rio Branco, Senador Guiomard e Porto Acre
|22°C
|34°C
|Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri
|22°C
|34°C
|Plácido de Castro e Acrelândia
|22°C
|34°C
|Sena Madureira e Santa Rosa do Purus
|22°C
|34°C
|Tarauacá e Feijó
|23°C
|34°C
|Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
|23°C
|33°C
|Marechal Thaumaturgo e Porto Walter
|23°C
|32°C
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