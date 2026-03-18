18/03/2026
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Deputado acusa Ratinho de mudar de lado após promessas sociais do PT

Publicação cita alianças políticas e divide opiniões

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Deputado acusa Ratinho de mudar de lado após promessas sociais do PT
Deputado acusa Ratinho de mudar de lado após promessas sociais do PT/Foto: Reprodução

Uma publicação feita pelo deputado federal Reimont nas redes sociais gerou forte repercussão e debate entre internautas. No post, o parlamentar menciona o apresentador Ratinho ao comentar sobre posicionamentos políticos e alianças ao longo dos anos.

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Na mensagem, Reimont afirma que Ratinho teria apoiado campanhas no passado associadas a lideranças como Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e critica uma suposta mudança de posicionamento político ao citar aproximação com o senador Flávio Bolsonaro.

A publicação rapidamente ganhou comentários e reações, com opiniões divergentes entre os usuários. Enquanto alguns concordaram com a crítica, outros questionaram a interpretação e defenderam o apresentador.

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O conteúdo também foi acompanhado por um vídeo em que Ratinho aparece em entrevista, o que ampliou o alcance da postagem e contribuiu para a viralização.

O caso gerou ampla repercussão nas redes sociais, com alto volume de interações, especialmente em publicações relacionadas a posicionamentos políticos e histórico de apoio eleitoral de figuras públicas.

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