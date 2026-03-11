11/03/2026
ContilPop
Deputados suspendem sessão para apreciar novo PCCR do Detran e outros projetos na Aleac

O projeto sobre o PCCR do Detran gerou críticas na oposição

Após o fim da reunião das comissões, os deputados retomam a sessão e votam os projetos no plenário.
Após o fim da reunião das comissões, os deputados retomam a sessão e votam os projetos no plenário | Foto: ContilNet

Os deputados suspenderam a sessão desta quarta-feira (11) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para discutir, nas comissões conjuntas, alguns projetos.

Um deles foi enviado ainda nesta quarta, em regime de urgência, pelo governo, e trata da reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores do Detran/AC.

A expectativa da base e do líder do governo, deputado Antônio Moraes, é de que todos os projetos sejam votados ainda nesta quarta, no plenário da casa.

O projeto sobre o PCCR do Detran gerou críticas na oposição, especialmente por parte do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB).

“Eu voto a favor, mas o governo vai precisar explicar para os demais servidores, como os da Saúde, por exemplo, o porquê de só um PCCR ser votado e outros não. Tem limite fiscal para um e não tem para os demais?”, questionou o deputado.

Após o fim da reunião das comissões, os deputados retomam a sessão e votam os projetos no plenário.

