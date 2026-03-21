DNA vai apontar se ossada encontrada é de idoso desaparecido na capital

A Polícia Civil do Acre investiga se uma ossada humana encontrada em uma área de mata, em Rio Branco, pode pertencer ao aposentado Pedro Vilchez, de 87 anos, desaparecido desde janeiro deste ano. Para confirmar a identidade, será realizado um exame de DNA, considerado essencial para esclarecer o caso.

Os restos mortais foram localizados na tarde de quinta-feira (19), no Ramal Aquiles Peret, região do bairro Jorge Lavocat, após um morador que caminhava por sua propriedade encontrar ossos humanos próximos a um açude. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e chamou equipes da perícia e da Polícia Civil para iniciar os procedimentos de investigação.

Segundo o coordenador do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), delegado Pedro Paulo Buzolin, ainda não há confirmação oficial de que a ossada seja do idoso, embora essa seja, até o momento, a principal hipótese analisada pelos investigadores. Além da identificação genética, a perícia também deve apontar a possível causa da morte.

Familiares foram chamados ao local e reconheceram roupas encontradas próximas aos restos mortais, uma calça jeans com cinto, como semelhantes às usadas por Pedro no dia em que desapareceu, em 18 de janeiro, no Ramal do Mutum. A polícia aguarda agora o resultado dos exames para avançar nas conclusões do caso.