20/03/2026
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Restos mortais são encontrados e podem ser de idoso desaparecido

Polícia investiga identidade e aguarda confirmação pericial

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Restos mortais são encontrados em açude
Restos mortais são encontrados em açude/Foto: Reprodução

Restos mortais de uma pessoa do sexo masculino foram encontrados no fim da tarde desta quinta-feira (19), em uma área de mata às margens de um açude, no Ramal Aquiles Peré, bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco. A principal suspeita é de que a ossada pertença ao idoso Pedro Vilchez, de 87 anos, desaparecido desde o dia 18 de janeiro deste ano, no Ramal do Mutum.

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De acordo com informações da polícia, a ossada foi localizada por um morador da região, que caminhava por sua propriedade quando se deparou com os restos humanos. Próximo ao local, havia uma calça jeans com cinto. O homem acionou a Polícia Militar, que esteve na área, confirmou a ocorrência, isolou o perímetro e solicitou a presença da Polícia Civil e da equipe de perícia.

Familiares do idoso foram chamados ao local e reconheceram as vestimentas como semelhantes às usadas por Pedro Vilchez no dia do desaparecimento.

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Segundo as autoridades, os ossos estavam espalhados pela área, possivelmente devido à ação de animais. Durante a análise preliminar, o perito criminal não identificou sinais aparentes de violência.

Após os trabalhos periciais, os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames de DNA para confirmação da identidade. A causa da morte será determinada após a conclusão do laudo.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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