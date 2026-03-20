Dois agricultores se perdem na floresta em comunidade no interior do Acre

Dois homens identificados como Marcos e “Montanha” se perderam em uma área de mata na noite da última terça-feira (17), na comunidade Mororó 2, Rio Cruzeiro do Vale, em Porto Walter. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi para o município para iniciar as buscas nesta sexta-feira (20).

Os homens são agricultores e caçadores e bastante conhecidos na região, que é de difícil acesso, segundo o site AC24Horas.

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Os familiares pedem a colaboração da população e reforçam que qualquer informação que possa ajudar na localização deve ser repassada imediatamente pelo telefone (68) 99202-9596.