Homem se perde em floresta no interior do Acre e é resgatado após seis dias

Um jovem de 25 anos foi encontrado em uma área de mata fechada na zona rural de Mâncio Lima, no Acre, depois de passar seis dias desaparecido.

Josielson Silva do Nascimento saiu de casa no dia 17 de janeiro para caçar sozinho e perdeu-se na floresta.

O Corpo de Bombeiros do Juruá foi acionado na terça-feira (21) pela família do rapaz e iniciou as buscas imediatamente, com o apoio de moradores da Comunidade São Salvador e uma embarcação cedida pela prefeitura.

Após percorrerem cerca de 12 quilômetros de floresta densa, as equipes localizaram o jovem na tarde desta quinta-feira (23).

Embora estivesse visivelmente fraco, Josielson não precisou de atendimento hospitalar e conseguiu retornar para casa nesta sexta-feira (24).

O 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros destacou a importância do trabalho conjunto entre os agentes e a comunidade para o sucesso da operação. As informações são do g1 Acre.