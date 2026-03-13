13/03/2026
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Eduardo Bolsonaro critica governo Lula após revogação de visto de diplomata dos EUA

Ex-deputado relaciona decisão a debate sobre facções brasileiras

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Eduardo Bolsonaro critica governo Lula
Eduardo Bolsonaro critica governo Lula/Foto: Reprodução

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou nesta sexta-feira (13) um vídeo nas redes sociais criticando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a revogação do visto do diplomata norte-americano Darren Berry.

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Segundo Eduardo Bolsonaro, o representante dos Estados Unidos viria ao Brasil na próxima semana em missão oficial. Para o ex-parlamentar, a decisão do governo brasileiro representa um “capítulo” de disputas políticas envolvendo o país.

No vídeo, Eduardo Bolsonaro afirma que o governo teria condicionado a liberação do visto do diplomata à retomada do visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na avaliação do ex-deputado, os dois casos seriam distintos e não deveriam ser comparados.

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O ex-parlamentar também mencionou críticas ao modelo de cooperação médica com Cuba adotado em governos anteriores e afirmou que o episódio estaria ligado a discussões nos Estados Unidos sobre possíveis medidas contra facções criminosas brasileiras.

Segundo ele, organizações como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) estariam sendo debatidas no país norte-americano para possível classificação como grupos narcoterroristas, tema que já foi citado pelo ex-presidente americano Donald Trump.

Até o momento, o governo federal não comentou publicamente as declarações feitas por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais.

Com informações Bacci Notícias

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