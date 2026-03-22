O empreendedorismo acreano rompeu fronteiras e brilhou intensamente na 12ª edição da Intimi Expo, a maior feira erótica da América Latina, realizada em São Paulo. Tâmy Lima, conhecida carinhosamente como “Tamy Lovezinha”, foi uma das convidadas de honra para palestrar sobre o sucesso de sua marca, a Sou Lovezinha, que hoje se consolida como o maior sex shop do Acre.
A trajetória de Tâmy é um exemplo de resiliência. O que hoje é uma empresa sólida com 11 anos de mercado, começou há 16 anos, quando Tâmy, mãe aos 17 anos, viu na venda de produtos íntimos uma forma de garantir o sustento. Ao lado do marido e sócio, Odilon Alves, ela transformou uma necessidade pessoal em um modelo de negócio que hoje é referência fora do estado e até do país.
Palco com Gigantes e Encontro com Deborah Secco
O convite para palestrar partiu da Intt Cosméticos, a maior empresa do setor no Brasil. Entre lojistas de todo o país, a organização selecionou apenas quatro mulheres para compartilhar suas histórias de sucesso, e a acreana foi uma das escolhidas.
“Dentre tantas lojas que existem, nós aqui no Acre termos sido notados foi muito gratificante. Nunca imaginei que chegaria até aqui”, revelou Tâmy, emocionada.
Um dos pontos altos do evento foi o encontro com a atriz e empresária Deborah Secco, que possui uma linha de cosméticos sensuais em colaboração com a Intt. Tâmy relatou que a atriz ficou surpresa e encantada ao saber que seus produtos são sucesso de vendas no Acre.
“Ela é muito simpática, uma mulher incrível que inspira ao falar abertamente sobre sexualidade e quebrar tabus”, destacou a empresária.
Troca de Conhecimento
Para os sócios da Sou Lovezinha, a participação na feira foi uma oportunidade única de absorver novas tendências e trazer lançamentos exclusivos para o público acreano. A participação de Tâmy no evento reforça o protagonismo feminino no mercado de bem-estar íntimo e prova que, com trabalho e dedicação, é possível sair do Norte do Brasil para conquistar os maiores palcos do setor.
LEIA TAMBÉM: