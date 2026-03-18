19/03/2026
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Entregador de app é assaltado durante trabalho e pede ajuda no Acre

Vítima teve bicicleta e celular roubados

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Entregador de app é assaltado durante trabalho
Entregador de app é assaltado durante trabalho/Foto: Reprodução

O entregador de aplicativo Davi Assis da Cunha, de 23 anos, foi vítima de assalto enquanto realizava entregas na região do bairro Floresta Sul, em Rio Branco. Durante a ação, ele teve a bicicleta e o celular levados.

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Segundo o trabalhador, dois homens participaram do crime. Ele relatou que a abordagem aconteceu enquanto estava em serviço, o que comprometeu diretamente sua fonte de renda.

Davi é pai de um bebê de dez meses e afirma que depende das entregas para manter o sustento da família e pagar as despesas do dia a dia. Em relato, ele também contou que esta não é a primeira vez que passa por esse tipo de situação.

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“Já é a segunda vez que acontece isso comigo. É através do meu trabalho que pago minhas contas e sustento minha família”, disse.

Diante das dificuldades, ele pede apoio da população com qualquer valor. As doações podem ser feitas via Pix pelo número 68 99259-0241, em nome de Asaf Rodrigues da Silva, irmão de Davi.

O entregador destaca que contribuições simbólicas, como R$ 0,50 ou R$ 1,00, já ajudam neste momento de dificuldade.

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