18/03/2026
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Estudantes conquistam dez medalhas na Olimpíada “Quimeninas” 2025 e se destacam em premiação

Estudantes conquistam dez medalhas na Olimpíada Quimeninas 2025 e se destacam em premiação

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Estudantes conquistam dez medalhas na Olimpíada Quimeninas 2025 e se destacam em premiação
Unidade escolar soma medalhas, certificados e menções honrosas em competição nacional de química/ Foto: Reprodução

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, destacou o desempenho de estudantes do Colégio Militar Dom Pedro II na Olimpíada de Química Quimeninas 2025. A cerimônia de premiação ocorreu na segunda-feira (16), no Teatro dos Náuas.

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A unidade escolar conquistou 10 medalhas na competição, sendo cinco em nível estadual e cinco na etapa da Região Norte, além de certificados e menções honrosas. A olimpíada integra o Programa Nacional Olimpíadas de Química e tem como foco incentivar a participação feminina nas Ciências da Natureza.

Estudantes conquistam dez medalhas na Olimpíada Quimeninas 2025 e se destacam em premiação

Unidade escolar soma medalhas, certificados e menções honrosas em competição nacional de química/ Foto: Reprodução

Entre as estudantes do 9º ano, foram obtidas três medalhas estaduais: ouro para Clara de Lima Rodrigues, prata para Ana Luiza Almeida de Andrade e bronze para Yasmin Ferreira Soares. Na etapa regional, o desempenho resultou em cinco medalhas: ouro para Clara de Lima Rodrigues e Ana Luiza Almeida de Andrade; prata para Yasmin Ferreira Soares e Grazielen Costa de Araújo; e bronze para Clívia Ketlyn da Silva.

Já no 1º ano do ensino médio, duas estudantes conquistaram medalhas em nível estadual: Francisca Luana Costa dos Reis, com prata, e Isis Karolainy Machado de Moraes, com bronze. Na etapa da Região Norte, ambas alcançaram medalhas de prata.

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Entre os destaques da competição está Isis Karolainy Machado de Moraes, que acumulou três reconhecimentos: medalha de bronze na etapa estadual, medalha de prata na fase regional e certificado de menção honrosa.

O resultado reforça o incentivo à participação em olimpíadas científicas como estratégia educacional, voltada ao fortalecimento do desempenho escolar e à ampliação de oportunidades para estudantes da rede pública.

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