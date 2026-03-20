Ex-aluna é aprovada em seleção e vira servidora no Acre

A trajetória de Hillary Michelle Silva, de 18 anos, é o reflexo de como a educação profissional pode encurtar a distância entre a sala de aula e o mercado de trabalho. Moradora do Ramal Bom Jesus, na Vila Acre, a jovem oficializou nesta quarta-feira (18) sua entrada no quadro funcional do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), autarquia onde, até pouco tempo atrás, era apenas uma estudante.

Hillary concluiu o ensino médio em 2025 e, simultaneamente, formou-se em Computação Gráfica pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) Campos Pereira. Agora, ela retorna à mesma unidade, mas com um novo crachá: o de bolsista de apoio operacional. “Vai ser maravilhoso voltar ao Campos Pereira, mas agora como funcionária”, celebrou a jovem ao assinar o termo de compromisso que garante dois anos de atuação.

A conquista foi recebida com emoção pela família. Para a mãe, Marlene Silva, o sucesso da filha não é surpresa, mas fruto de persistência. “Tudo o que ela quer, ela corre atrás. Esse é apenas o início”, afirmou. Com a nova renda, Hillary já traça planos ambiciosos: quer tirar a habilitação, comprar uma moto e investir em uma faculdade, dividida entre o Direito, a Psicologia e o Design Gráfico.

Oportunidade para quem está começando

A contratação de Hillary reforça uma diretriz importante do Ieptec. Segundo a coordenadora-geral Lucélia Frota, a instituição valoriza os seus egressos e não exige experiência prévia como barreira excludente. “Ela é um exemplo de que vale a pena participar dos nossos processos seletivos, que admitem profissionais com ou sem experiência”, pontuou.

O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, aproveitou o caso para fazer um alerta aos demais candidatos que aguardam oportunidades no Diário Oficial (DOE). “Pedimos que leiam atentamente os editais e acompanhem as publicações para não perderem o prazo de documentação. Queremos profissionais que venham para somar ao nosso time, assim como a Hillary”, concluiu.

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