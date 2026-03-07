ExpoFeira “Elas Fazem Acontecer” reúne mulheres empreendedoras no Lago do Amor em Rio Branco

Uma programação especial voltada à valorização do empreendedorismo feminino movimenta o Lago do Amor, em Rio Branco, neste fim de semana. A ExpoFeira “Elas Fazem Acontecer” ocorre entre os dias 6, 7 e 8 de março, das 16h às 22h, reunindo expositoras que transformam talento e criatividade em negócios.

O evento integra as ações do Mês da Mulher e tem como objetivo fortalecer o trabalho de mulheres empreendedoras que atuam em diferentes áreas, como artesanato, moda, beleza e gastronomia. A iniciativa busca incentivar a autonomia econômica feminina e ampliar a visibilidade de produtos produzidos por mulheres da capital acreana.

Durante os três dias de programação, o público poderá encontrar uma diversidade de itens, incluindo bijuterias, peças de artesanato, roupas, produtos de beleza e comidas artesanais, além de outras opções preparadas por empreendedoras locais.

De acordo com a organização, a feira foi pensada como um espaço de celebração, inspiração e reconhecimento do papel das mulheres que contribuem diariamente para movimentar a economia e fortalecer o empreendedorismo na cidade.

“Março é mês de celebrar a força, a coragem e o talento das mulheres que transformam sonhos em negócios e fazem a economia acontecer todos os dias”, destaca a organização do evento nas redes sociais.

Além de oferecer oportunidades de vendas para as expositoras, a ExpoFeira também busca aproximar a comunidade do trabalho desenvolvido por mulheres empreendedoras, incentivando o consumo local e o apoio a iniciativas lideradas por mulheres.

A programação acontece no Lago do Amor, um dos pontos de convivência da capital, e é aberta ao público. A expectativa é reunir moradores e visitantes interessados em conhecer os produtos, apoiar o empreendedorismo feminino e participar das atividades preparadas especialmente para o período.