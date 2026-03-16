18/03/2026
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Final do Acreano 2026 marca estreia histórica do VAR no futebol do estado

Tecnologia será utilizada com apoio da CBF para garantir mais transparência e precisão na arbitragem

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Federação de Futebol do Acre confirma uso do VAR na final
Humaitá e Santa Cruz/ Foto Sueli Rodrigues

A Federação de Futebol do Acre anunciou que a final do Campeonato Acreano Sicredi 2026 contará com o uso do árbitro de vídeo (VAR). A medida foi confirmada por meio de nota oficial divulgada nesta segunda-feira (16).

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De acordo com a entidade, a implementação da tecnologia será possível com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol e da Comissão de Arbitragem da CBF, reforçando o compromisso com a transparência e a qualidade das decisões em campo.

A utilização do VAR na decisão é considerada um marco para o futebol acreano, já que amplia a segurança nas marcações da arbitragem em um dos momentos mais importantes da competição estadual.

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Segundo a federação, a iniciativa busca garantir mais justiça esportiva, reduzindo erros em lances decisivos e proporcionando maior confiabilidade ao resultado da partida.

A nota é assinada pelo presidente da entidade, Adem Araújo, e pelo presidente da Comissão de Arbitragem, Josemir Raulino.

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