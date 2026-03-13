13/03/2026
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Flávio Bolsonaro convoca jejum e oração pela saúde de Jair Bolsonaro

Convocação foi divulgada nas redes sociais do senador

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Flávio Bolsonaro convoca jejum e oração pela saúde de Jair Bolsonaro
Flávio Bolsonaro convoca jejum e oração pela saúde de Jair Bolsonaro/Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nas redes sociais uma convocação para um momento de jejum e oração pela saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mobilização foi anunciada após a divulgação de informações sobre o estado de saúde do ex-mandatário.

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Na publicação, Flávio pede que apoiadores participem de um período de oração entre 0h e 6h do dia 14 de março, destacando o gesto como uma demonstração de fé e solidariedade.

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A arte compartilhada pelo senador traz a frase “Orem por Bolsonaro” e convida seguidores a se unirem em oração durante a madrugada “pela saúde de Jair Bolsonaro”.

A convocação ocorre após Bolsonaro apresentar problemas de saúde e ser internado para acompanhamento médico. Nos últimos dias, familiares e aliados políticos têm divulgado mensagens nas redes sociais pedindo apoio e orações pela recuperação do ex-presidente.

A publicação rapidamente repercutiu entre apoiadores, que comentaram e compartilharam a convocação nas redes sociais.

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