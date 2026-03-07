Flávio Bolsonaro registra BO após ameaça de suposto “fã” de Adélio Bispo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou um boletim de ocorrência após receber uma ameaça nas redes sociais atribuída a um homem que se apresentou como “fã” de Adélio Bispo. O caso foi relatado neste sábado (7).

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a ameaça teria sido publicada em um perfil nas redes sociais em resposta a uma postagem do senador. Na mensagem, o autor afirmaria que faria o mesmo contra Flávio Bolsonaro caso alguém pagasse por isso.

Adélio Bispo ficou conhecido por ter sido o autor do atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. Na ocasião, o então candidato foi atingido por uma facada enquanto participava de um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

De acordo com o registro policial, o suposto autor da ameaça teria cerca de 40 anos e seria morador de Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal localizada a aproximadamente 30 quilômetros do Palácio do Congresso Nacional, onde Flávio Bolsonaro exerce suas atividades parlamentares.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a equipe do senador identificou no perfil que publicou a ameaça outras postagens relacionadas ao caso envolvendo Adélio Bispo. Em uma delas, feita anteriormente, o usuário teria mencionado o autor do atentado contra Jair Bolsonaro.

O caso foi formalizado por meio de boletim de ocorrência e deve ser analisado pelas autoridades responsáveis, que poderão investigar a origem da mensagem e as circunstâncias da suposta ameaça.

