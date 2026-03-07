08/03/2026
Flávio Bolsonaro registra BO após ameaça de suposto “fã” de Adélio Bispo

Mensagem foi publicada nas redes sociais

Flávio Bolsonaro registra BO após ameaça
Flávio Bolsonaro registra BO após ameaça/ Foto: Evaristo Sa / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou um boletim de ocorrência após receber uma ameaça nas redes sociais atribuída a um homem que se apresentou como “fã” de Adélio Bispo. O caso foi relatado neste sábado (7).

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a ameaça teria sido publicada em um perfil nas redes sociais em resposta a uma postagem do senador. Na mensagem, o autor afirmaria que faria o mesmo contra Flávio Bolsonaro caso alguém pagasse por isso.

Adélio Bispo ficou conhecido por ter sido o autor do atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. Na ocasião, o então candidato foi atingido por uma facada enquanto participava de um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

De acordo com o registro policial, o suposto autor da ameaça teria cerca de 40 anos e seria morador de Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal localizada a aproximadamente 30 quilômetros do Palácio do Congresso Nacional, onde Flávio Bolsonaro exerce suas atividades parlamentares.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a equipe do senador identificou no perfil que publicou a ameaça outras postagens relacionadas ao caso envolvendo Adélio Bispo. Em uma delas, feita anteriormente, o usuário teria mencionado o autor do atentado contra Jair Bolsonaro.

O caso foi formalizado por meio de boletim de ocorrência e deve ser analisado pelas autoridades responsáveis, que poderão investigar a origem da mensagem e as circunstâncias da suposta ameaça.

Metrópoles

