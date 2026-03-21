Galvez vence Humaitá e garante vaga na Copa do Brasil 2027

O futebol acreano conheceu, na tarde deste sábado (21), o seu terceiro representante para a Copa do Brasil de 2027. Em partida disputada no Estádio Florestão, o “Tonicão”, o Galvez venceu o Humaitá pelo placar de 2 a 1, assegurando a terceira colocação do Campeonato Acreano de 2026 e a última vaga disponível para o torneio nacional.

As duas equipes chegaram para o confronto após serem eliminadas nas semifinais da competição. Tanto Galvez quanto Humaitá haviam realizado as melhores campanhas da primeira fase do estadual, o que lhes conferia vantagens técnicas nas fases anteriores, mas o duelo deste sábado decidiu quem ficaria com o calendário nacional para a temporada seguinte.

O jogo

O Imperador abriu o marcador aos 37 minutos da etapa inicial. Após um cruzamento preciso para a área, o camisa 30, Marcelinho Júnior, apareceu livre diante do goleiro Luiz Felipe e finalizou com tranquilidade para colocar o Galvez em vantagem.

No segundo tempo, o Humaitá buscou a reação e chegou ao empate aos 9 minutos. Aproveitando um erro na saída de bola da defesa adversária, Mena, camisa 14 do Tourão de Porto Acre, invadiu a área e finalizou. O goleiro Gonzalez chegou a fazer a defesa parcial, mas o próprio Mena conferiu o rebote para igualar o placar.

Decisão nos acréscimos

A vitória do Galvez foi consolidada de forma dramática aos 48 minutos do segundo tempo. O árbitro assinalou pênalti para o Imperador, cobrado por Caique, camisa 23. O goleiro Luiz Felipe chegou a defender a cobrança, mas Caique, atento ao lance, aproveitou o rebote para estufar a rede e selar o resultado final.

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Com o triunfo, o Galvez encerra sua participação no Estadual na terceira posição e garante sua presença na vitrine do futebol brasileiro em 2027. O clube agora aguarda o desfecho da final entre Rio Branco e Santa Cruz para a definição completa das posições do pódio acreano.

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