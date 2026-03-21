21/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Galvez vence Humaitá e garante vaga na Copa do Brasil 2027

Passaporte carimbado: Galvez supera o Humaitá em jogo equilibrado no Florestão e será o terceiro representante do Acre nacionalmente

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Galvez vence Humaitá e garante vaga na Copa do Brasil 2027
Galvez garante calendário nacional para 2027 após vencer disputa de terceiro lugar contra o Humaitá na tarde deste sábado/ Foto: Instagram

O futebol acreano conheceu, na tarde deste sábado (21), o seu terceiro representante para a Copa do Brasil de 2027. Em partida disputada no Estádio Florestão, o “Tonicão”, o Galvez venceu o Humaitá pelo placar de 2 a 1, assegurando a terceira colocação do Campeonato Acreano de 2026 e a última vaga disponível para o torneio nacional.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

As duas equipes chegaram para o confronto após serem eliminadas nas semifinais da competição. Tanto Galvez quanto Humaitá haviam realizado as melhores campanhas da primeira fase do estadual, o que lhes conferia vantagens técnicas nas fases anteriores, mas o duelo deste sábado decidiu quem ficaria com o calendário nacional para a temporada seguinte.

O jogo

O Imperador abriu o marcador aos 37 minutos da etapa inicial. Após um cruzamento preciso para a área, o camisa 30, Marcelinho Júnior, apareceu livre diante do goleiro Luiz Felipe e finalizou com tranquilidade para colocar o Galvez em vantagem.

Galvez vence Humaitá e garante vaga na Copa do Brasil 2027

Vitória nos acréscimos: com gols de Marcelinho Júnior e Caique, Imperador vence o Tourão de Porto Acre e termina o Estadual em terceiro/ Foto: Instagram

No segundo tempo, o Humaitá buscou a reação e chegou ao empate aos 9 minutos. Aproveitando um erro na saída de bola da defesa adversária, Mena, camisa 14 do Tourão de Porto Acre, invadiu a área e finalizou. O goleiro Gonzalez chegou a fazer a defesa parcial, mas o próprio Mena conferiu o rebote para igualar o placar.

Decisão nos acréscimos

A vitória do Galvez foi consolidada de forma dramática aos 48 minutos do segundo tempo. O árbitro assinalou pênalti para o Imperador, cobrado por Caique, camisa 23. O goleiro Luiz Felipe chegou a defender a cobrança, mas Caique, atento ao lance, aproveitou o rebote para estufar a rede e selar o resultado final.

LEIA TAMBÉM:

Operação Mute apreende celulares durante revista no presídio de Sena Madureira

Câmara de Sena fecha contrato de mais de meio milhão para combustíveis; veja detalhes

Com emenda de Socorro Neri, Ufac lança Olimpíada de Redação sobre Justiça Climática e Democracia

Com o triunfo, o Galvez encerra sua participação no Estadual na terceira posição e garante sua presença na vitrine do futebol brasileiro em 2027. O clube agora aguarda o desfecho da final entre Rio Branco e Santa Cruz para a definição completa das posições do pódio acreano.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.