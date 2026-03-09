Gefron recebe embarcação blindada para combate ao crime na região do Juruá

As forças de segurança que atuam na região do Vale do Juruá devem ganhar um importante reforço no combate ao crime nas áreas de fronteira. Uma nova embarcação blindada foi enviada para a base do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron), em Cruzeiro do Sul.

Segundo o tenente Fabrício Machado, responsável pela unidade, o equipamento foi adquirido pelo Governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e chega para ampliar a capacidade operacional das equipes que atuam nos rios da região.

“É uma aquisição da Sejusp e do Estado do Acre em parceria com a Senasp. A embarcação já está em Cruzeiro do Sul e estamos na fase de tramitação de documentos e checklist. Em breve ela estará na água pronta para operar”, explicou o oficial.

A embarcação é considerada de grande porte, com cerca de oito toneladas e valor estimado em aproximadamente R$ 3,5 milhões. O equipamento conta com diversos recursos tecnológicos voltados para operações de segurança.

“Ela é dotada de vários equipamentos que facilitam as abordagens e as operações. É uma embarcação 100% blindada, tanto o casco quanto os vidros. Também possui compartimentos para tiro embarcado e sistema de infravermelho para navegação noturna”, destacou.

De acordo com o tenente, o novo equipamento deve reforçar principalmente as ações realizadas durante a noite nos rios da região.

“Aqui em Cruzeiro do Sul, acredito que seja a primeira embarcação desse porte que vai atender a demanda de navegação noturna”, afirmou.

A embarcação possui dois motores potentes, modelo Volvo, com 440 cavalos de potência cada, além de um tanque com capacidade para 900 litros de combustível, o que permitirá maior autonomia durante as operações.

“Ainda vamos realizar testes de navegação, de tiro, velocidade e autonomia, porque a área de fronteira aqui é muito ampla”, explicou.

Segundo o oficial, o equipamento será utilizado principalmente quando o nível dos rios estiver mais elevado, devido ao porte da embarcação.

“Pelo tamanho e pelo calado dela, é uma embarcação que será utilizada quando o rio estiver com o nível mais alto. Mas o Rio Juruá comporta esse tipo de navegação”, ressaltou.

O tenente também destacou que o novo reforço deve trazer mais segurança para os agentes durante as operações em áreas consideradas de risco.

“Essa embarcação é como um ‘caveirão da água’. Ela vai dar mais segurança para os operadores, porque a área de fronteira é uma área quente e de risco”, disse.

Além do novo equipamento, o oficial destacou que as ações de combate ao tráfico de drogas na região seguem sendo realizadas com base em informações de inteligência e também com patrulhamento constante.

“O Gefron trabalha muito com inteligência, que orienta as operações. Mas mesmo quando não há informe específico, sempre há equipes em campo. A gente chama de caçada: o olho da fronteira está sempre aberto”, concluiu.