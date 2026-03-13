13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Gladson autoriza aplicação de R$ 99 milhões em emendas parlamentares para 2026; veja detalhes

Decreto detalha a distribuição de recursos impositivos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Gladson abre crédito suplementar
Documento oficializa um investimento total de R$ 99.792.871,20 | Foto: ContilNet

O governo do Acre publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (13), o Decreto nº 11.842, que regulamenta a execução orçamentária das emendas parlamentares para o exercício de 2026.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

O documento oficializa um investimento total de R$ 99.792.871,20 (noventa e nove milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos), montante este que será injetado na economia e nos serviços públicos do estado por meio de créditos adicionais especiais.

Este valor é o resultado da soma das cotas individuais dos 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa (Aleac), tendo sido fixado o teto de R$ 4.158.036,30 para as indicações de cada parlamentar. O decreto assegura que estas verbas, classificadas como impositivas, sejam obrigatoriamente aplicadas nas áreas e instituições designadas pelos legisladores.

LEIA TAMBÉM: Passou a caneta! Gladson publica novas mudanças em pastas do Governo; veja nomes

Impacto setorial e distribuição

O montante global de quase R$ 100 milhões está distribuído de forma estratégica para alcançar diferentes camadas da sociedade acreana. Entre os principais destinos dos recursos destacam-se:

  • Saúde e social: Uma parcela significativa dos cerca de R$ 100 milhões será destinada à manutenção de hospitais, fundações de saúde e entidades filantrópicas que prestam assistência a grupos vulneráveis;
  • Apoio aos municípios: por meio de convênios com as prefeituras, o recurso será utilizado em infraestrutura urbana e serviços locais, permitindo que o investimento chegue diretamente às comunidades do interior;
  • Fomento à produção e cultura: O orçamento prevê repasses para associações de produtores rurais, cooperativas agroindustriais, além de projetos culturais e incentivos a ligas desportivas em todo o estado.

LEIA O DECRETO NA ÍNTEGRA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.