Gladson Cameli comemora aniversário em Rio Branco ao lado de novo affair

O governador do Acre, Gladson Cameli, comemorou seu aniversário de 48 anos em uma celebração realizada em Rio Branco, marcada por clima festivo e presença de pessoas próximas. O evento reuniu amigos, aliados políticos e convidados em um ambiente decorado especialmente para a ocasião.

Durante a comemoração, chamou atenção a presença de Taís Luz Freire, apontada como o novo affair do governador. Os dois apareceram juntos em diversos momentos da festa, incluindo o corte do bolo, cercados por convidados que registraram imagens e compartilharam nas redes sociais.

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A celebração contou com decoração em tons de azul, bolo de vários andares e música, compondo o cenário da comemoração. Em clima descontraído, Cameli agradeceu pelas mensagens recebidas e destacou a importância do momento ao lado de pessoas próximas.

Nas redes sociais, o governador publicou registros da festa acompanhados de uma mensagem de gratidão. “Parabéns pra mim! Gratidão pelos 48 anos de bons momentos e de uma vida feliz”, escreveu.