Blogueira acreana entra em trend com cachorro durante faxina e viraliza nas redes

A criadora de conteúdo acreana Stefanny Martins entrou em uma tendência que tem ganhado força nas redes sociais e alcançou grande repercussão ao compartilhar um vídeo durante a rotina doméstica. A publicação, que mostra uma solução improvisada para conseguir organizar a casa com o cachorro por perto, já acumula quase 400 mil curtidas e cerca de 2,8 milhões de visualizações.

No registro, Stefanny aparece lidando com uma situação comum para quem tem animais de estimação: a dificuldade de manter o pet tranquilo enquanto tarefas simples, como a limpeza da casa, precisam ser realizadas. A forma encontrada por ela, embora simples, acabou chamando atenção pelo tom leve e espontâneo, o que contribuiu diretamente para o engajamento do conteúdo.

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Além disso, a reação do cachorro se tornou um dos principais elementos do vídeo. O comportamento do animal, aparentemente confuso diante da situação, gerou identificação imediata com o público e impulsionou a circulação do conteúdo em diferentes perfis e páginas de entretenimento.

Nos comentários, internautas destacaram o lado cotidiano da cena, relatando experiências semelhantes e reforçando como situações envolvendo pets costumam render momentos inesperados. A interação do público também ajudou a ampliar o alcance da publicação, consolidando o vídeo como mais um exemplo de conteúdo viral baseado em identificação.