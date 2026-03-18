18/03/2026
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Governo convoca aprovados em concurso para o Instituto Socioeducativo do Acre

Candidatos aprovados devem providenciar exames laboratoriais e laudos médicos para a inspeção oficial

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Governo convoca aprovados em concurso para o Instituto Socioeducativo do Acre
Candidatos devem ficar atentos aos prazos fatais para exames e entrega de documentos, que encerram em abril em todo o estado/ Foto: Reprodução

O governo estadual, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo (ISE), oficializou a convocação dos candidatos aprovados no concurso público para o cargo de agente socioeducativo. A chamada visa o cumprimento das etapas de inspeção médica e entrega de documentos.

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Para a fase de saúde, os convocados devem providenciar, por conta própria, uma série de avaliações clínicas emitidas nos últimos 90 dias. A lista inclui exames cardiológicos (ECG e raio-X), neurológicos, psiquiátricos e ortopédicos, além de testes laboratoriais como hemograma completo e glicemia em jejum.

Atendimento e Inspeção Médica Após reunir os laudos, os aprovados devem se apresentar à Junta Médica Oficial nos seguintes endereços:

  • Rio Branco: No Acreprevidência (Rua Benjamin Constant, nº 351, bairro Cerâmica), até o dia 9 de abril, das 8h às 11h.

  • Cruzeiro do Sul: Nos dias 19 e 26 de março e 9 de abril, das 8h às 12h, na Rua Félix Gaspar, nº 3806, bairro Centro.

Durante o procedimento, os profissionais de saúde poderão solicitar exames complementares para a emissão do Atestado de Sanidade e Capacidade Física e Mental.

Entrega de Documentos O prazo para a entrega da documentação exigida em edital encerra no dia 10 de abril. Os postos de coleta funcionam das 7h às 13h nos locais indicados:

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Em Rio Branco, o recebimento ocorre no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), na Via Verde. Já em Cruzeiro do Sul, os candidatos devem se dirigir ao Centro Socioeducativo, no bairro Manoel Terças.

Vale ressaltar que as declarações necessárias para compor o dossiê estão disponíveis para download no site oficial da Sead. Todo o processo de convocação e conferência de etapas deve ser concluído até o dia 16 de abril, garantindo a regularidade da nomeação dos novos servidores.

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