Governo do Acre zera filas com mutirão de cirurgias em três municípios

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deu mais um passo significativo na redução das filas por procedimentos eletivos. Entre a última sexta-feira (20) e o domingo (22), o programa Opera Acre mobilizou equipes médicas e unidades de saúde para a realização de mais de 60 cirurgias em diferentes regiões do estado.

A iniciativa estratégica busca levar o atendimento especializado para mais perto do cidadão, evitando grandes deslocamentos e garantindo maior agilidade no tratamento. As ações ocorreram de forma simultânea em Rio Branco e em municípios do interior.

Destaques nas Regionais

O maior volume de procedimentos concentrou-se no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, onde 42 pacientes foram submetidos a cirurgias-gerais. Já em Senador Guiomard, no Hospital Dr. Ary Rodrigues, outros oito procedimentos da mesma especialidade foram concluídos com sucesso.

Na capital, a Fundação Hospitalar (Fundhacre) focou em demandas de maior complexidade técnica. Foram realizados dez procedimentos, divididos entre cirurgias vasculares e reparadoras de mama, especialidades que possuem alta procura na rede pública.

Planejamento em Sena Madureira

Além das intervenções cirúrgicas, o programa também atuou na organização da demanda futura. Em Sena Madureira, um mutirão de consultas na especialidade de cirurgia-geral foi realizado na sexta-feira (20). A etapa focou em avaliações pré-operatórias e atendimentos ambulatoriais, garantindo que os próximos pacientes entrem em sala de cirurgia com todo o planejamento e segurança necessários.

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Compromisso com a População

Para o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a continuidade do Opera Acre é vital para a melhoria do acesso aos serviços especializados. “Estamos avançando de forma consistente na redução das filas. Nosso foco é garantir que os pacientes tenham acesso ao procedimento no tempo adequado, com segurança e qualidade”, afirmou o gestor.

O Opera Acre integra um conjunto de ações estruturantes da Sesacre que visam fortalecer a capacidade assistencial dos hospitais do interior, tornando o sistema de saúde acreano mais resolutivo e humanizado para quem mais precisa.