23/03/2026
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Governo do Acre zera filas com mutirão de cirurgias em três municípios

Mutirão do Opera Acre leva cirurgias gerais e vasculares para hospitais do interior e da capital

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Governo do Acre zera filas com mutirão de cirurgias em três municípios
O Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, foi um dos destaques da ação com a realização de 42 cirurgias-gerais para a população local/ Foto: Reprodução

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deu mais um passo significativo na redução das filas por procedimentos eletivos. Entre a última sexta-feira (20) e o domingo (22), o programa Opera Acre mobilizou equipes médicas e unidades de saúde para a realização de mais de 60 cirurgias em diferentes regiões do estado.

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A iniciativa estratégica busca levar o atendimento especializado para mais perto do cidadão, evitando grandes deslocamentos e garantindo maior agilidade no tratamento. As ações ocorreram de forma simultânea em Rio Branco e em municípios do interior.

Destaques nas Regionais

O maior volume de procedimentos concentrou-se no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, onde 42 pacientes foram submetidos a cirurgias-gerais. Já em Senador Guiomard, no Hospital Dr. Ary Rodrigues, outros oito procedimentos da mesma especialidade foram concluídos com sucesso.

Governo do Acre zera filas com mutirão de cirurgias em três municípios

Na capital, a Fundação Hospitalar (Fundhacre) focou em procedimentos de maior complexidade, como cirurgias vasculares e reparadoras de mama/ Foto: Reprodução

Na capital, a Fundação Hospitalar (Fundhacre) focou em demandas de maior complexidade técnica. Foram realizados dez procedimentos, divididos entre cirurgias vasculares e reparadoras de mama, especialidades que possuem alta procura na rede pública.

Planejamento em Sena Madureira

Além das intervenções cirúrgicas, o programa também atuou na organização da demanda futura. Em Sena Madureira, um mutirão de consultas na especialidade de cirurgia-geral foi realizado na sexta-feira (20). A etapa focou em avaliações pré-operatórias e atendimentos ambulatoriais, garantindo que os próximos pacientes entrem em sala de cirurgia com todo o planejamento e segurança necessários.

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Compromisso com a População

Para o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a continuidade do Opera Acre é vital para a melhoria do acesso aos serviços especializados. “Estamos avançando de forma consistente na redução das filas. Nosso foco é garantir que os pacientes tenham acesso ao procedimento no tempo adequado, com segurança e qualidade”, afirmou o gestor.

O Opera Acre integra um conjunto de ações estruturantes da Sesacre que visam fortalecer a capacidade assistencial dos hospitais do interior, tornando o sistema de saúde acreano mais resolutivo e humanizado para quem mais precisa.

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