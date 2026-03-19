19/03/2026
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Governo lança edital para contratar artistas e empresas de grafite no Acre

Novo modelo de credenciamento abre as portas para que artistas locais transformem fachadas de prédios públicos em galerias a céu aberto

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Governo lança edital para contratar artistas e empresas de grafite no Acre
Credenciamento permite a formação de um cadastro reserva para atender demandas//Foto: Junior TRZ Crew

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), deu um passo importante para a valorização da estética urbana e da cultura local. Foi lançado, nesta quarta-feira (18), o edital de chamamento público para o credenciamento de artistas e empresas especializados em pinturas artísticas, murais e grafites.

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A proposta é inovadora: integrar as manifestações visuais contemporâneas aos projetos de construção e revitalização de prédios públicos estaduais. Com isso, muros e fachadas deixam de ser apenas estruturas de concreto para se tornarem suportes de expressão artística que dialogam com a identidade acreana.

Governo lança edital para contratar artistas e empresas de grafite no Acre

O gestor da Seop, Ítalo Lopes, destaca que a arte urbana será utilizada como ferramenta de humanização e transformação social./ Foto: Pedro Devani/Secom

De acordo com o secretário da Seop, Ítalo Lopes, a medida reflete uma visão de gestão que entende a arte como ferramenta de transformação social. “O objetivo é valorizar nossos artistas locais e, ao mesmo tempo, humanizar os espaços públicos, tornando-os mais acolhedores para a população”, ressaltou.

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Como participar O credenciamento é voltado tanto para pessoas físicas (artistas individuais) quanto para pessoas jurídicas. O modelo de “cadastro aberto” oferece mais transparência e igualdade, já que a ordem de convocação para os serviços será definida por meio de sorteio público entre os habilitados.

Governo lança edital para contratar artistas e empresas de grafite no Acre

Prédios públicos do Acre devem receber intervenções artísticas como grafites temáticos/Foto: Junior TRZ Crew

Os interessados podem acessar o edital completo no site oficial de licitações do Estado (www.licitacao.ac.gov.br). A abertura da sessão pública está prevista para o dia 10 de abril, às 9h (horário local).

A diretora técnica da Seop, Iara Barbosa, explica que o formato de credenciamento é mais eficiente que uma licitação comum. “Ele possibilita a formação de um banco de profissionais que podem ser chamados sob demanda, garantindo que artistas de diferentes estilos e regiões do estado tenham a chance de participar de projetos governamentais”, pontuou.

Entre os serviços previstos no edital estão desde intervenções simples e pinturas decorativas até composições visuais complexas e ilustrações temáticas que devem mudar a cara da paisagem urbana nas cidades acreanas.

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