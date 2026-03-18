18/03/2026
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Homem armado ameaça cliente em bar, tenta se esconder e acaba preso pela polícia

Suspeito foi localizado dentro do estabelecimento após denúncia e tentou se trancar no banheiro

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Homem armado ameaça cliente em bar, tenta se esconder e acaba preso pela polícia
Polícia apreendeu arma artesanal com suspeito/ Foto: ContilNet

Uma ação rápida de policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da Companhia GIRO, resultou na prisão de Eliandro Chaves de Melo, de 46 anos, na noite desta terça-feira (17), que estaria armado e teria ameaçado um cliente em um bar localizado na Estrada do Calafate, em Rio Branco.

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De acordo com informações da polícia, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo tático na região quando avistou um homem saindo do estabelecimento em atitude suspeita, demonstrando nervosismo. Durante a abordagem, o indivíduo relatou aos militares que havia sido ameaçado por um homem armado dentro do bar e que deixou o local para evitar algo mais grave.

Homem armado ameaça cliente em bar, tenta se esconder e acaba preso pela polícia

Autor já possuía passagens e mandado de prisão aberto/ Foto: ContilNet

A vítima também repassou as características do suspeito, que estaria usando blusa preta e com a cabeça raspada. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o interior do estabelecimento, onde localizaram Eliandro.

Ao perceber a presença da equipe policial, ele tentou se esconder no banheiro e chegou a se trancar. Após várias ordens dos militares, acabou abrindo a porta e se entregando.

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Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com o suspeito uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 28, que estava sem munições.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Ainda segundo a polícia, após consulta ao sistema judicial, foi constatado que Eliandro já possui diversas passagens pela Justiça, além de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

O suspeito permanece à disposição da Justiça.

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