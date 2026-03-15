Homem é preso após atear fogo em posto de combustível e causar pânico

Um homem de 28 anos foi preso na manhã deste domingo (15) após atear fogo em um posto de combustível em Orleans, no estado de Santa Catarina.

De acordo com a polícia, a ocorrência foi registrada por volta das 6h. O suspeito teria tentado provocar um incêndio ao derrubar um galão de gasolina no local, aproximar-se do chão e acender um isqueiro, iniciando chamas próximas às bombas de abastecimento e a veículos que estavam nas imediações.

A situação gerou risco elevado devido à presença de combustível inflamável, o que poderia resultar em explosão e colocar em perigo funcionários e clientes do estabelecimento.

O homem foi contido e preso, sendo encaminhado para os procedimentos legais. As circunstâncias do caso devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

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