16/03/2026
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Homem é preso após atear fogo em posto de combustível e causar pânico

Suspeito derramou gasolina e iniciou chamas próximo a bombas e veículos no local

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Um homem de 28 anos foi preso na manhã deste domingo (15) após atear fogo em um posto de combustível em Orleans, no estado de Santa Catarina. De acordo com a polícia, a ocorrência foi registrada por volta das 6h. O suspeito teria tentado provocar um incêndio ao derrubar um galão de gasolina no local, aproximar-se do chão e acender um isqueiro, iniciando chamas próximas às bombas de abastecimento e a veículos que estavam nas imediações. A situação gerou risco elevado devido à presença de combustível inflamável, o que poderia resultar em explosão e colocar em perigo funcionários e clientes do estabelecimento. O homem foi contido e preso, sendo encaminhado para os procedimentos legais. As circunstâncias do caso devem ser investigadas pelas autoridades competentes. Mais informações sobre o ocorrido podem ser consultadas junto ao NSC Total, parceiro responsável pela cobertura do caso.
Homem é preso por incendiar posto de combustível/ Foto: Reprodução

Um homem de 28 anos foi preso na manhã deste domingo (15) após atear fogo em um posto de combustível em Orleans, no estado de Santa Catarina.

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De acordo com a polícia, a ocorrência foi registrada por volta das 6h. O suspeito teria tentado provocar um incêndio ao derrubar um galão de gasolina no local, aproximar-se do chão e acender um isqueiro, iniciando chamas próximas às bombas de abastecimento e a veículos que estavam nas imediações.

A situação gerou risco elevado devido à presença de combustível inflamável, o que poderia resultar em explosão e colocar em perigo funcionários e clientes do estabelecimento.

O homem foi contido e preso, sendo encaminhado para os procedimentos legais. As circunstâncias do caso devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

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