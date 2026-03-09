IFAC realiza roda de conversa sobre direitos das mulheres no interior do Acre

09/03/2026
IFAC realiza roda de conversa sobre direitos das mulheres
IFAC realiza roda de conversa sobre direitos das mulheres/Foto: Cedida

O campus do Instituto Federal do Acre (IFAC) em Sena Madureira promoveu, na manhã desta segunda-feira (9), uma roda de conversa voltada à discussão dos direitos das mulheres. O encontro aconteceu no auditório da instituição e reuniu alunas, servidoras e convidadas que atuam em diferentes áreas da sociedade.

A atividade teve como objetivo ampliar o debate sobre temas relacionados à igualdade de direitos, enfrentamento à violência contra a mulher, oportunidades no mercado de trabalho e o fortalecimento da participação feminina em espaços de decisão.

Durante a programação, mulheres que se destacam em setores como educação, serviço público e iniciativas sociais compartilharam experiências de vida e trajetórias profissionais, incentivando as estudantes a refletirem sobre o papel da mulher na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Além das falas das convidadas, o momento também foi marcado pela participação ativa das alunas, que puderam fazer perguntas, expor opiniões e relatar desafios enfrentados no cotidiano. A troca de experiências contribuiu para ampliar o diálogo sobre respeito, direitos e protagonismo feminino.

De acordo com a organização, a roda de conversa faz parte de uma série de atividades desenvolvidas pela instituição com foco na valorização das mulheres e na promoção de debates educativos dentro do ambiente escolar.

A iniciativa também buscou reforçar a importância da informação e do conhecimento sobre direitos como ferramentas fundamentais para o empoderamento feminino e para o enfrentamento de situações de desigualdade e violência.

