Inédito: Acre dá passo histórico e inicia primeira formação de baristas, diz Tchê

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações estratégicas para alavancar a cafeicultura acreana

Luis Tche/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Na sessão desta terça-feira (10) na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado Luís Tchê (PDT) celebrou um marco inédito para a agricultura local: o início, pela primeira vez no estado, de um curso de formação de baristas voltado especificamente para produtores rurais.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A iniciativa, segundo o parlamentar, faz parte de um conjunto de ações estratégicas para alavancar a cafeicultura acreana e conectar o trabalho no campo diretamente com o consumidor.

A formação de baristas vai muito além do simples preparo da bebida. Trata-se de uma qualificação técnica especializada que capacita o profissional a compreender todas as etapas da cadeia produtiva, desde a análise sensorial do grão, passando pelo conhecimento sobre diferentes métodos de torra e moagem, até as técnicas precisas de extração e vaporização do leite. Ao dominar essas competências, o barista atua como uma ponte fundamental entre o produtor rural e o consumidor final, sendo capaz de identificar e destacar as qualidades sensoriais do café, o que permite agregar valor comercial ao produto e valorizar o trabalho de quem cultiva.

O deputado destacou a importância dessa capacitação para transformar a realidade dos produtores, elevando a qualidade do café produzido na região. “Eu quero anunciar agora pela primeira vez no estado do Acre, iniciou hoje de manhã um curso de barista. Pela primeira vez”, afirmou Tchê.

LEIA TAMBÉM: Motorista da Ricco Transportes vai à Câmara Municipal denunciar supostas demissões

Segundo o parlamentar, o objetivo central do treinamento, que conta com a participação de produtores de quatro municípios do estado e técnicos da Secretaria de Agricultura, é garantir que o valor agregado do produto permaneça com quem trabalha na terra. Sobre a mudança de perspectiva para o produtor, ele declarou:

“Visa, na realidade, mudar a vida do produtor e da produtora rural. Acrescentar valor, que é da terra para xícara”.

Luís Tchê enfatizou que o projeto não se limita apenas ao cultivo, mas abrange todo o processo de pós-colheita, como a colheita e o armazenamento corretos, que são cruciais para a valorização do café. O deputado acredita que a capacitação técnica é o caminho para que o setor se torne uma referência internacional.

“Com certeza, isso aí muda a vida das pessoas. Mas permanecer na terra com dignidade. Acho que esse é o nosso grande desafio”, concluiu o parlamentar.

