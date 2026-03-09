Jovem atleta de Sena promove rifa para representar o estado na Go Cup, em Goiânia

Natural de Sena Madureira, o jovem atleta Pietro, integrante do União Acreana FC, está promovendo uma rifa solidária para arrecadar recursos e conseguir viajar até Goiânia (GO), onde irá participar da Go Cup, uma das maiores competições de futebol infantil do país.

Convocado para representar o estado do Acre no torneio, Pietro precisa custear despesas de viagem, hospedagem e outros custos relacionados à participação no campeonato. Para ajudar a tornar esse sonho possível, ele está vendendo números de uma rifa no valor de R$ 10,00, que dará aos participantes a chance de concorrer a R$ 1.000,00 em dinheiro. O sorteio será realizado no dia 20 de março, com transmissão ao vivo pelo Instagram no perfil @uniao_acreana_fc, garantindo transparência para todos que contribuírem.

Segundo Pietro, cada número vendido representa um passo importante para que ele consiga disputar a competição e mostrar seu talento em campo.

“Olá, me chamo Pietro. Estou vendendo essa rifa para custear minhas despesas para Goiânia. Fui convocado para participar da Go Cup e vou representar o estado do Acre nessa grande competição. Conto com o apoio de todos vocês, cada número faz a diferença no meu sonho”, destacou o jovem atleta.

Além de concorrer ao prêmio, quem participa da rifa também contribui diretamente para apoiar o desenvolvimento de um jovem talento do futebol acreano.