Líder do Irã promete resposta após morte de autoridade em ataque de Israel

A tensão no Oriente Médio voltou a crescer após a morte de uma autoridade iraniana em um bombardeio atribuído a Israel. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que os responsáveis irão responder pelo ataque e prometeu retaliação.

De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (18), o alvo da ação foi o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib. A morte ocorreu um dia após o anúncio da morte de outra autoridade de alto escalão, o chefe do Conselho Superior de Segurança Nacional, Ali Larijani.

O governo de Israel confirmou a ofensiva. O ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que o país deu autorização para atingir lideranças iranianas consideradas ameaças, intensificando o conflito entre as duas nações.

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Em resposta, o regime iraniano alertou que as consequências podem ser amplas e atingir não apenas o campo militar, mas também setores estratégicos, como o energético. A escalada já reflete no mercado internacional, com nova alta nos preços do petróleo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também acompanha o cenário e busca apoio de aliados para possíveis ações, incluindo uma operação voltada à reabertura do Estreito de Ormuz, área considerada estratégica para o transporte global de petróleo.

Autoridades iranianas afirmaram que ataques a estruturas energéticas podem gerar impactos “incontroláveis”, aumentando o risco de desdobramentos mais amplos no conflito.

Diário de Pernambuco