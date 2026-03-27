27/03/2026
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Mais de 4 mil pessoas procuraram atendimento por síndrome gripal no Acre em 2026

O boletim aponta que a faixa etária de pacientes que buscaram consultas nas unidades é entre 20 e 29 anos

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Dados são da Secretaria de Estado de Saúde
Dados são da Secretaria de Estado de Saúde/Foto: Reprodução

Dados do Boletim Epidemiológico de Síndromes Respiratórias, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), apontam que o Acre registrou 4.173 consultas por síndrome gripal em 2026.

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As consultas foram registradas entre as semanas epidemiológicas 01 a 11 nas quatro unidades sentinelas do estado. O número é inferior ao registrado no mesmo período em 2025, com 4.500 consultas.

O boletim aponta que a faixa etária de pacientes que buscaram consultas nas unidades sentinelas, mas não apresentam gravidade, é entre 20 e 29 anos. A faixa etária que menos buscou consultas por síndrome gripal foi entre 50 e 59 anos.

Em 2026, das coletas realizadas em pacientes com SG, os resultados mostram o vírus Rinovírus, Influenza A (não subtipado), Influenza A (H1N1) pdm09, Influenza A (outro), Vírus Sincicial Respiratório e Influenza A (outro) como os mais frequentes e circulantes entre os pacientes nas unidades sentinelas.

O boletim é baseado nas informações das quatro Unidades Sentinelas para SG: UPA do 2º Distrito em Rio Branco, Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia e UPA Jacques Pereira em Cruzeiro do Sul e UBS Maria de Fátima em Plácido de Castro.

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Segundo o boletim aponta que 667 casos foram identificados em 2026 no Acre entre as semanas epidemiológicas 01 a 11. O número representa um aumento significativo a partir da SE 9 e decréscimo de casos a partir da SE 10 até o momento, na SE 11.

LEIA TAMBÉM: Acre segue em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave, diz Fiocruz

De acordo com o boletim, a população mais vulnerável são crianças de 0 a 9 anos e idosos acima de 60 anos, que continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis, mais afetadas e com maiores taxas de internação.

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