Mais violência! Dupla armada assalta distribuidora no bairro João Alves em Cruzeiro do Sul

Um assalto foi registrado na noite de quarta-feira (11) em uma distribuidora localizada no bairro João Alves, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com informações preliminares, dois homens armados e utilizando capacetes entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. No momento da ação, havia clientes no local, que também foram rendidos pelos suspeitos.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Cruzeiro do Sul mobiliza 6 equipes e aplica 40 toneladas de asfalto nos bairros

Durante o crime, os assaltantes exigiram que as pessoas entregassem celulares e outros pertences, provocando momentos de tensão dentro da distribuidora.

Toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do próprio estabelecimento, imagens que poderão auxiliar nas investigações.

O caso deve ser apurado pela Polícia Civil do Acre, que buscará identificar os autores do assalto.

VEJA O VÍDEO: